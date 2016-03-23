سكرتير عام المنوفية يشهد فعاليات تشغيل الفتيات بمبادرات العناية بالأم

شهد مصطفي بيومى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، فعاليات الندوة الإعلامية، لتدشين البدء فى مشروع تشغيل الفتيات فى مبادرات العناية بصحة الأم والطفل بمركز منوف، بقرى ( بلمشط ، فيشا الكبري ، صنصفط)، تحت رعاية جمعية رابطة المرأة العربية بالمنوفية والصندوق الاجتماعى للتنمية بالمنوفية.

وأعلن بيومى، أن المشروع يتفق مع الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة في مكافحة الفقر، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما يتصدى المشروع لأهم المشاكل المجتمعية التى يعانى منها المجتمع المحلى للمحافظة، والمتمثلة فى ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث، وضعف المشاركة المجتمعية فى منظومة الخدمات الصحية، وانتشار الأمية بين السيدات.

كما أشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، بدور الصندوق الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، فى الإسهام والمشاركة فى التنمية المجتمعية، وتعبئة الموارد والطاقات الشبابية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والجهل، موجها بضرورة إعداد دراسات الجدوى وعقد المزيد من الحلقات النقاشية للعمل علي زيادة الناتج القومى، وتوفير مدربين أكثر كفاءة للنهوض بالمستوى المهنى والثقافى للأيدى العاملة، مع تكثيف التعاون بين كافة الجهات المعنية لدعم المشروعات الصغيرة .

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