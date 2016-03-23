بالصور.. جولة مفاجئة لمدير الإدارة العامة للمرور لـ"مرور شرم الشيخ"

قام اللواء مجدى عز الدين الصادق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بزيارة مفاجئة لإدارة مرور شرم الشيخ الجديد على هامش مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، وذلك لتفقد المبنى الجديد والخدمات الأمنية وتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية أثناء المنعقد حاليا فى مدينة شرم الشيخ.

رافق مساعد الوزير فى جولته العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء، والعقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور، والرائد إسلام مرزوق مدير وحدة تراخيص شرم الشيخ والتقى عز الدين بضباط وأفراد الوحدة.

وأكد عز الدين خلال اللقاء أن أولويات العمل هو حسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات المرورية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والظهور بالمظهر المشرف والعمل على السرعة فى الانتقال لمواقع الحوادث.

وتكثيف الحملات الأمنية والمرورية بالميادين العامة والطرق الرئيسة والسريعة لضبط المخالفين.

وصرح مدير الإدارة العامة للمرور، فى تصريحات صحفية، بأن هذه الجولة المفاجئة من ضمن عدة جولات لضبط الشارع والحد من حوداث الطرق، بناء على توجيهات وزير الداخلية بالحد من الحوادث على الطرق السريعة، عن طريق حملات الرادار الثابت والمتحرك للحد من السرعات الزائدة، وكذلك حملات المخدرات على السائقين متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وحملات الفحص الفنى على السيارات للتأكد من سلامتها، وشدد مدير الإدارة العامة للمرورعلى استمرار الحملات صباحا ومساء، للحد من الحوادث.

وقام العميد مصطفى عابدين، مدير ادارة المرور بجنوب سيناء، بشرح منظومة سير العمل بإدارة مرور شرم الشيخ الجديدة وكيفية تعامل المرور مع المواطنين، وتلقى البلاغات والحملات المرورية، وذلك لسلامة قائدى السيارات والمواطنين.

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