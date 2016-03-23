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كانتي: أركز فقط مع ليستر.. وهذا السبب أعطاني الأفضلية

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كانتي: أركز فقط مع ليستر.. وهذا السبب أعطاني الأفضلية كانتي: أركز فقط مع ليستر.. وهذا السبب أعطاني الأفضلية

أكد نجولو كانتي متوسط ميدان ليستر سيتي أنه لا يركز مع شائعات رحيله، ويفكر فقط في فريقه وإنهاء الموسم الحالي، كما أوضح سر تألقه في وسط ملعب الثعالب.

وكانت صحيفة "دايلي ميرور" قد أوضحت أن اللاعب مرشح للانتقال إلى يوفنتوس كبديل لبول بوجبا الذي قد يرحل في الصيف المقبل.

وصرح كانتي لشبكة "سكاي سبورتس"قائلا "أنا أركز فقط مع ليستر، لدينا موسما يجب أن ننهيه، ولم أسمع أي شيء، طالما لا يوجد عرض رسمي، فأنا لا انتبه للشائعات".

كما استطرد "الدوري الإنجليزي به منافسة أكبر ويناسبني".

وأتم "الدوري الإنجليزي مباشر أكثر من الدوري الفرنسي، وفريقي أيضا يساعدني، إنه يدفع جيدا جدا، ويعمل بقوة من أجل عدم تلقي الأهداف، وجميع اللاعبين يدافعون".

وتم استدعاء كانتي لأول مرة لمنتخب فرنسا في وقت سابق هذا الشهر للعب ضد هولندا وروسيا وديا استعدادا ليورو 2016.

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