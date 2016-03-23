رسميا - إلغاء ودية البرتغال وبلجيكا لدواع أمنية

أعلن الاتحاد البلجيكي رسميا عن إلغاء مباراة البرتغال الودية والتي كان من المقرر أن تقام في بروكسل الأسبوع المقبل لدواعي أمنية.

وكان المنتخب قد ألغى تدريباته يوم الثلاثاء والأربعاء عقب الهجمات الإرهابية في العاصمة البلجيكية، في حين أن مارك فيلموتس مدرب المنتخب ولاعبيه كانوا مصرين على خوض المباراة.

وجاء في بيان رسمي على موقع الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم "لأسباب أمنية طلبت مدينة بروكسل من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أن يلغي مباراة بلجيكا والبرتغال يوم 29 من شهر مارس".

وأضاف البيان "المباراة ضد منتخبنا ضد البرتغال والتي كان من المقرر أن تقام الثلاثاء المقبل لن تتم".

الجدير بالذكر أن تلك هي ثاني مباراة دولية ودية يلغيها منتخب بلجيكا، بعد إلغاء مباراتهم ضد إسبانيا في نوفمبر الماضي عقب هجمات باريس الإرهابية.