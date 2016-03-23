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إيقاف تاجر تموين بالقليوبية لبيع الزيت خارج البطاقات التموينية

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إيقاف تاجر تموين بالقليوبية لبيع الزيت خارج البطاقات التموينية إيقاف تاجر تموين بالقليوبية لبيع الزيت خارج البطاقات التموينية
قال جمال السيد، وكيل وزارة بالقليوبية، إن الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، أصدر قرارا بإيقاف تاجر تموينى عن العمل بقرية طحا بشبين القناطر، بعدما ثبت قيامه ببيع الزيت خارج البطاقات التموينية.

وأشار السيد فى تصريح له اليوم، الأربعاء، إلى أن المديرية تقوم بعمل حملات تموينية خلال الفترة الأخيرة، على تجار السلع التموينية للتأكد من التزامه بصرف السلع الأساسية للمواطنين.
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