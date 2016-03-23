بالصور.. أهالى قرية جميزة بالشرقية يتظاهرون اعتراضا على نقل مستشفى

تظاهر عدد من أهالى قرية جميزة بنى عمرو، التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظه الشرقية، اليوم الأربعاء، أمام مبنى المستشفى التكاملى بالقرية، بعد علمهم بصدور قرار بنقل المستشفى من القرية لقرية أخرى وتحويلها إلى مركز طب الأسرة.

وأكد الأهالى أن المستشفى رغم قلة إمكانياتها إلا أنه يؤدى خدمة طبية للأهالى، ويرفضون نقلها لأى مكان آخر، خاصة أنها منشأة بالجهود الذاتية.

ووصل إلى القرية الدكتور عبدالباقى تركيا عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم، والذى التقى بهم للاستماع لشكواهم، وأكد أنه سيتم رفع الشكوى لمديرية الصحة والتفاوض معها.

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