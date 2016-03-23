وزير الطيران الجديد..ترأس الخطوط الملكية الهولندية والاتحاد الدولى للنقل الجوى

شريف فتحي، وزير الطيران المدني الجديد، من مواليد الـ 18 من أبريل 1963م، عمل في مجال الطيران المدني لأكثر من 27 عامًا.

وتقلد “فتحي”، العديد من المناصب في العديد من دول العالم، يذكر منها “مدير إقليمي للخطوط الملكية الهولندية، خطوط نورثوست الجوية الأمريكية، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ( الأياتا ) في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا”.

كما تقلد “فتحي”، منصب مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومدير عام ادارة تعظيم العائد والمنظمات الدولية بمصر للطيران، فضلًا عن رئيس لمجلس إدارة شركة “إير كايرو”، والمدير التنفيذي لشركة العربية للطيران .

وأتم شريف فتحي، العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا، منها” برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، وبرنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بأمستردام”.

كما أتم وزير الطيران” برنامج الإدارة بالمنظمة الأمريكية للإدارة في مجالات ” القيادة والإدارة والشؤون المالية والتسويق، فضلًا عن عدة دورات في مجال إدارة المفاوضات، إدارة الأزمات، والاتفاقيات الحكومية الدولية، والقضايا البيئية والسياسية” .

وتولى رئاسة الشركة القابضة لمصرللطيران في الـ 27 من أغسطس 2015م، وحتى اختياره اليوم وزيرًا للطيران المدني .