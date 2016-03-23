غدا…محمد محسن وفرقة التراث يحيون “الليلة المصرية” بمهرجان الربيع بالبحرين

تحي فرقة التراث للموسيقى العربية التابعة لدار الاوبرا بقيادة المايسترومحمد اسماعيل الموجى ،وبمشاركة المطرب محمد محسن ،الحفل المقام ىفى الثامنة مساء الخميس 24 مارس على مسرح الصاله الثقافية بالعاصمة البحرانية” المنامه “.

الحفل يقام ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة بحضور الشيخه مي بنت محمد آل خليفة “رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار”، سها رفعت “سفيرة مصر بمملكة البحرين” .

ويقدم محسن مجموعة من اشهر اغاني التراث المصري التى شكلت وجدان الشعب العربى،و منها ( شد الحزام – سالمة يا سلامه – والله تستاهل يا قلبي – البحر بيضحك ليه – اهو ده اللي صار – الحلوة دي –– انا المصري – طقطوقة يا ناس انا مت في حبي لفنان الشعب خالد الذكر سيد درويش ومن اعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب كل ده كان ليه– خايف اقول اللي في قلبي – مضناك – ولمحمد فوزي الشوق، ليه عشم ومن الحان الرحبانية قديش كان في ناس كما تعزف الفرقة موسيقى بهية لأحمد فؤاد حسن – المماليك للموسيقار محمد عبد الوهاب .

وتأتى مشاركة فرق دار الاوبرا بالمهرجان فى اطار تعميق وتعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين مصر ومملكة البحرين ،حيث قدمت فرقة” بالية اوبرا القاهرةط عروضا فنية ضمن فعالياته، كما التقت رئيسة الاوبرا د. ايناس عبد الدايم مع رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الاسبوع الماضى وتناولن التعاون فى عددا من المشروعات الفنية المستقبلية .