خبراء الإذاعة والتليفزيون يحلفون اليمين أمام قاضى متهمى "جمعية بلادى"

وصل منذ قليل 7 متهمين من مؤسسة جمعية بلادى، المتهمون باستغلال الأطفال والاتجار بالبشر، لنظر جلسة حلف اليمين للجنة خبراء الأصوات المشكلة من الإذاعة والتلفزيون أمام المحكمة لكتابة التقرير، بعد تفريغ الأحراز فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار يحيى رأفت وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وأبو المجد أحمد على وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عيد.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين وهم كل من محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدى محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي "هاربة"، بتكوين جمعية لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص وأطلقوا عليها "جمعية بلادى"، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبواباً حديدية، وعاملوهم بعنف وقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذى يتعرض له الأطفال، كى يتمكنوا من جمع التبرعات والأموال.

وكلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعى بالكشف على الأطفال، وتبين تعرضهم للتعدى الجنسى، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك فى مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم فى مظاهرات حركة 6 أبريل.

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