رسميًا.. 10 وزراء جدد و4 نواب يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

أدى ظهر اليوم، عشرة وزراء جدد اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وشملت قائمة الوزراء الجدد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، كل من وزراء “النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار”، فضلاً عن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأعلن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الوزراء الجدد هم:

الدكتورجلال مصطفى محمد سعيد، وزيراً للنقل.

المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، وزيراً للعدل.

شريف فتحي علي عطية، وزيراً للطيران المدني.

عمرو علي عبد العزيز الجارحي، وزيراً للمالية.

الدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل، وزيراً للموارد المائية والري.

أشرف محمود قدري الشرقاوي، وزيراً لقطاع الأعمال العام.

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيراً للآثار.

محمد محمود أحمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة.

محمد يحيى محمد راشد، وزيراً للسياحة.

داليا حازم جميل خورشيد، وزيراً للاستثمار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة نواب الوزراء الجدد هم:

الدكتور محمد أحمد محمد معيط، نائبا لوزير المالية للخزانة العامة.

الدكتورة نهال مجدي أحمد فهمي المغربل، نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة.

عمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية.

أحمد أشرف علي كوجك، نائباً لوزير المالية للسياسات المالية