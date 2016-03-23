أوليفيا مان ترتدي نفس المعطف في 3 إطلالات مختلفة كلياً

يتوقع المتابعون من نجوم هوليوود ارتداء القطعة مرة واحدة بدون تكرارها، ولكن ما لا يلاحظه معظم الناس أن النجوم يقومون بتكرار نفس القطع مرة بعد أخرى في إطلالات مختلفة، وهذا ما فعلته الممثلة أوليفيا مان Olivia Munn مع معطفها الأسود الدافئ.

1- في الإطلالة الأولى اعتمدت أوليفيا مان تنسيقاً يومياً بسيطاً مع الجينز وحقيبة الظهر العملية والحذاء الرياضي المريح، وأضافت له معطفها الأسود لتحتمي من برد الشتاء أثناء قضاء مهامها اليومية.

2- في الإطلالة الثانية نسّقت معطفها بأسلوب أكثر جرأة هذه المرة، حيث ارتدت تحته فستاناً قصيراً برقبة مرتفعة وبوتاً بعنق طويل لتعطي إطلالتها طابعاً درامياً جذاباً.

3- أما في الإطلالة الثالثة فقد اختارت أوليفيا مان أن تظهر بإطلالة أنثوية ناعمة بتنورة بطبعة المربعات وقميص مطابق لها، وأكملت هذه الإطلالة بحذاء كلاسيكي جميل ونفس المعطف الأسود.

شاهدي معنا إطلالات أوليفيا مان بنفس المعطف واختاري الأجمل برأيك.