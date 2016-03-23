هل تجرئين على اتباع أسلوب كارا ديليفين؟

ودَّعت الشابة كارا ديليفين Cara Delevingne مجال عروض الأزياء، وعلى الرغم من أننا لم نرَ تغيراً ملحوظاً على إطلالاتها بعد أن اتجهت الشابة إلى التمثيل إلا أنها لاتزال شخصية مؤثرة في هذا المجال دون شك، وفي هذا الموضوع أردنا أن نرى إن كان في إمكانك اتباع خطاها باختيار تنسيقات شبابية جريئة.

تميل الشابة الأنيقة لاختيار البدل الرسمية من فترة لأخرى، وهذا ما ظهرت به في آخر إطلالاتها حيث ارتدت بدلة سوداء مخططة بالأبيض مع قميص رسمي بسيط دون أي تفاصيل لافتة، بينما تميل لإضافة لمستها الخاصة في بعض الإطلالات، مثل المجوهرات الناعمة التي ارتدتها مع بدلتها البيضاء في إطلالة سابقة، وتصاميم الأحذية اللافتة التي ترتديها غالباً.

ولا تمانع كارا في إظهار الجانب الأنثوي الناعم في إطلالاتها مع أنها تتمتع بـ "ستايل" عصري بعيد عن التفاصيل الأنثوية الناعمة. في إحدى إطلالاتها ارتدت كارا فستاناً ذهبياً لمّاعاً، ولكنها حرصت على أن تضفي عليه لمساتها الخاصة بالإكسسوارات الجلدية اللافتة والحذاء البوت المميز، بينما اختارت فستاناً قصيراً بتصميم بلايزر مخملي ناعم في إحدى إطلالاتها لتجمع بين الستايل العصري والتفاصيل الأنثوية.

أما في الإطلالات اليومية فيمكن أن نقول إن الراحة العملية هي العوامل الأساسية التي تتحكّم في تنسيقات كارا، فنراها ترتدي الجينز مع القمصان البسيطة والأحذية الرياضية، أو البنطلونات السوداء الرسمية في تنسيقات عصرية رائعة.

شاهدي معنا إطلالات كارا ديليفين واسألي نفسك إن كنت تتمتعين بالجرأة الكافية لاتباع أسلوبها المميز.