كيف أحمل مولودي؟

تجمع الكثير من الأمهات اللواتي يمارسن أمومتهن لأول مرة على أنهن لا يعرفن الطريقة الصحيحة لحمل المولود، ويعتبرنه "عجينة طرية" حسب تعبيرهن، ويخشين من أن يلحقن به الضرر في حال حمله بطريقة خاطئة.



" سيدتي نت" التقت بطبيب الأطفال محمد أبو داوود، وسألته عن طريقة حمل المولود، وكذلك طريقة حمله في مراحل عمره المختلفة؛ حتى يستطيع السير لوحده فكانت هذه الخطوات التوضيحية:



• قبل سن أربعة أشهر أي منذ لحظات الولادة؛ حتى يتم المولود الشهر الرابع من عمره على الأم أن تحمل المولود بوضعية التمدد على ظهره، وخلال هذه الأشهر يكون على الأم وضعه في الكرسي الخاص به؛ لأنه بحاجة لكي يجيل نظره فيمن حوله بتحريك رأسه ولا يبقى محملقاً في السقف فقط؛ لأن النظر حوله يفيد في تنمية قدراته العقلية والمعرفية.



• بعد سن الشهرين يمكنك مثلاً حمله بالوضع القائم، ولكن عليك سند رأسه بيدك فيما تكون اليد الأخرى على وسطه أو على ظهره، ولا تفلتي إحدى يديك مهما كان السبب.



• الاعتقاد أن جسم المولود يكون رخواً ليس صحيحاً، ولكن ليس معناه أن لا نسند ظهره وهذه طريقة جيدة عند التكريع والتجشؤ بحيث تلامس معدته منطقة الصدر عندك وبقليل من الضغط تستطيعين إفراغ معدته من الهواء، وهذا وضع يريح المولود كثيراً.



• الكثير من الرضع يبكون حين يحملون بالوضع الأفقي؛ لأنهم يحبون الشعور بالأمان حين يجيلون النظر فيمن حولهم.



• إياك أن تتركي الطفل سريعاً في السرير عند محاولة وضعه في سريره؛ لأن ذلك مضراً به، انحنى قليلاً، واتركيه ينزلق ببطء وهدوء واسحبي يدك من تحته؛ لكي لا يستيقظ إذا كان نائماً.



• عندما يصبح بإمكان الطفل الجلوس وحيداً، أو مستنداً للوسائد فإن الأطباء يفضلون أن تحمليه بطريقة حمل الأفريقيات لأطفالهن أي أن يكون مربوطاً بحمالة على وسطك ووجهه يقابلك وفخذيه مفتوحين، وهذه الطريقة تحميه من خطر الخلع الوركي، الذي يصيب الإناث أكثر من الذكور.



• الحمالة التي تستخدمينها، وتتدلى منها قدما الطفل لا تدخلي بها المطبخ إطلاقا؛ لأن من الممكن أن يصاب الطفل بالاحتراق من قدميه، أو تتسرب له سخونة بخار الطعام، فيصاب بالضرر فلا تحمليه بهذه الطريقة أبداً في المطبخ.