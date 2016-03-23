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استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام برئاسة أشرف الشرقاوى

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استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام برئاسة أشرف الشرقاوى استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام برئاسة أشرف الشرقاوى
استحدث التعديل الوزارى الجديد وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال العام، تحت رئاسة الدكتور أشرف محمود قدرى الشرقاوى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.

وتم فصل شركات قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار بعد حملة استمرت 5 أشهر فى "اليوم السابع" لفصل القطاع عن الاستثمار، آخرها يوم السبت الماضى، نظرا لانشغال وزارة الاستثمار عن شركات القطاع العام.

يذكر أن العديد من خبراء الاقتصاد طالبوا أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة بفصل شركات القطاع العام واستحداث وزارة أو هيئة تجمعها فى محاولة للخروج بها من الخسائر المتتالية وإعادة هيكلتها وهو ما استجابت له الحالية.


>- مع قرب التغيير الوزارى لماذا لا تُنشأ وزارة لقطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة بعيدًا عن الاستثمار؟.. أصول القطاع قادرة على النهوض به وخسائره 8 مليارات جنيه فى عام.. مطلوب سياسة واضحة لنمو الشركات
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مصر 365

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