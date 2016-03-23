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#تحدي_جيليت - تقرير.. مانشستر سيتي يرغب في ضم ميسي عن طريق جوارديولا

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#تحدي_جيليت - تقرير.. مانشستر سيتي يرغب في ضم ميسي عن طريق جوارديولا #تحدي_جيليت - تقرير.. مانشستر سيتي يرغب في ضم ميسي عن طريق جوارديولا

أشارت عدد من التقارير في إنجلترا إلى أن نادي مانشستر سيتي يأمل في أن يتمكن مدربه الجديد جوسيب جوارديولا من ضم ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى كتيبة الاتحاد خلال الموسم المقبل.

ويتولى بيب جوارديولا مهمة قيادة الفريق بدء من الموسم المقبل خلفا لمانويل بيللجريني مدرب الفريق الحالي.

وحسب تقارير وردت بصحف "دايلي ميل" و"جارديان" و"تيليجراف" الإنجليزية فإن

الـ"سكاي بلوز" يرغب في ضم ميسي من برشلونة حتى وإن لم يكن الموسم المقبل، فسيتي يطمح في أن يضم ليو في حالة إذا ما قرر الرحيل.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في 2018، لكن من المتوقع أن يعرض عليه عقد جديد قبل انتهاء عقده الحالي مع البلوجرانا.

وعمل ميسي مع جوارديولا خلال 4 مواسم مع برشلونة، 3 ألقاب دوري إسباني وبطولتي كأس ملك إسبانيا، و3 بطولات كأس سوبر إسبانية، وبطولتي دوري أبطال أوروبا، وبطولتي كأس سوبر أوروبية، وبطولتي كأس عالم للأندية.

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