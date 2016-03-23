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إسرائيل تغلق الضفة الغربية حتى السبت للاحتفال ب"عيد المساخر" اليهودى

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إسرائيل تغلق الضفة الغربية حتى السبت للاحتفال ب"عيد المساخر" اليهودى إسرائيل تغلق الضفة الغربية حتى السبت للاحتفال ب"عيد المساخر" اليهودى

> أعلن الجيش الإسرائيلى إغلاق الضفة الغربية لمدة أربعة أيام ومنع الفلسطينيين من دخول إسرائيل خلال عيد المساخر اليهودى "البوريم".

وقال الجيش إن الإغلاق بدأ صباح الأربعاء وسينتهى فى منتصف ليلة السبت.

وتعتبر إسرائيل أن الأعياد اليهودية مناسبة محتملة للهجمات الفلسطينية وتفرض أثناءها إغلاقا بشكل منتظم.

ويحتفل اليهود بعيد المساخر من خلال ارتداء الأطفال أزياء تنكرية وتبادل الهدايا.

ويأتى عيد هذا العام وسط موجة من العنف التى أسفرت عن مقتل 28 إسرائيليا وأمريكيين اثنين. وقتل نحو 185 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلى خلال هذا الوقت. وتقول إسرائيل إن غالبيتهم مهاجمون.

وتلقى إسرائيل باللوم فى أعمال العنف على حملة التحريض الفلسطينية. ويقول الفلسطينيون إنه نابع من الإحباط لعدم إقامة الدولة.
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