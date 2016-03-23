دراسة كندية: أضرار كارثية للحقنة التى سببت العمى لـ13 شخصا فى الغربية

بعد تأكيدات وزارة الصحة بصلاحية دواء "الأفاستين" الذى أصاب 13 شخصا بالعمى بالغربية، كشفت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون كنديون عن الأضرار الكارثية التى يسببها هذا الدواء، منها الشلل الدماغى والعمى وفقدان السمع بالإضافة إلى مشكلات فى الحركة.

قال الدكتور "جولى مورين" أحد القائمين على الدارسة للموقع الأمريكى "health day" : "يستخدم دواء "أفاستين" لعلاج اعتلال شبكية العين للأطفال "المبتسرين" الذين ولدوا قبل الأسبوع الـ31 من الحمل وكذلك يعالج الأورام لمن أصيبوا بالسرطان، ولكن كل هذه الاستخدامات تتم دون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

والدراسة الجديدة تثبت وجود ارتباط بين استخدام الدواء والمضاعفات الخطيرة على الأطفال الرضع "المبتسرين" والذين يعالجون مشكلات عيونهم بهذا الدواء منها الشلل الدماغى والتهاب المخ وفقدان السمع.

وأضاف "جولى": "يحدث للأطفال المبتسرين اعتلال شبكية العين بسبب نمو الأوعية بطريقة غير منتظمة للشرايين الدموية للعين حيث تؤثر على الشبكية غالبا ما يحدث المرض عند الأطفال ذوى الوزن القليل أكثر منهم من ذوى الوزن الطبيعى عند الولادة ويتم معرفته بواسطة الفحوص المبكرة بعد الولادة مباشرة.

وأشار الدكتور "جراهام كوين" من مستشفى عيون الأطفال فى مستشفى "فيلادلفيا"، إلى أن الدواء بالفعل أثبت فاعلية كبيرة فى علاج مشكلة اعتلال شبكية العين للأطفال "المبتسرين"، من خلال دراسات وأبحاث تمت عليها فى عام 2011 وهو ما جعل الأطباء يقبلون فى استخدامها، وبسبب عدم موافقة الـ"FDA" على هذا استمرت الأبحاث على الدواء حتى تم اكتشاف مدى خطره على المدى الطويل حيث كشفت الدراسة عن وجود نسبة أعلى من الإعاقات العصبية الخطيرة بما فى ذلك الشلل الدماغى الحاد والعمى، وفقدان السمع ومشاكل كبير فى الحركة.

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