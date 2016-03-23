وزيرة السعادة تطلق البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية

أطلقت معالي عهود الرومي ، وزير دولة للسعادة ،اليوم البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ، والذي يهدف للوصول إلى كافة فئات وأفراد المجتمع للتعرف على ما يسعدهم .

> وقالت الرومي في مؤتمر صحفي إن لإمارات منذ نشأتها قامت على إسعاد الإنسان والوطن واليوم نحن لدينا أول وزارة سعادة في العالم

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> وأشارت إلى أن الأطر العالمية لقياس السعادة موجودة لكننا نعمل على تصميم مسوح تلامس خصوصية مجتمعنا وأهلنا في الدولة ، مؤكدة أن الدولة تعمل على مستويي بيئة عمل الموظفين وجودة الخدمات للمتعاملين في خطة واضحة

> وشددت على أهمية توافر بيئة عمل مناسبة وسعيدة ، مشيرة فيه هذا الصدد إلى أن دراسات عالمية تؤكد أن المؤسسة التي فيها بيئة عمل غير سعيدة تخسر 100 مائة يوم في السنة .

وقالت الرومي : " نريد الوصول لكل فئات المجتمع لمعرفة مصادر سعادتها بالمسوح والقياس لنبني سياساتنا الحكومية على أساسها السعادة "

> وطلبت الرومي مساعدة الإعلام لتعزيز الإيجابية وتكوين القناعات ونشر#السعادة

> وقالت أن التركيز في المرحلة الأولى ينصب على السعادة في بيئة العمل الحكومي ، مشيرة إلى أن السعادة اليوم تدرّس في أهم جامعات العالم وعدد الكتب التي تتحدث عنها كبير جدا ولذلك تم تبنّيها على المستوى الدولي

> واعتبرت الرومي أن السعادة والإيجابية منهج حياة في دولة الإمارات وتعزز سمعة دولتنا في الخارج وهو ما ينعكس على اقتصادنا