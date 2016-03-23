"مكافحة الفساد" تختتم البرنامج التدريبى للطلاب بجامعة أسوان

تختتم اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبى للجنة الرئاسية لمكافحة الفساد بجامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس لجنة مكافحة الفساد، والدكتور حسن الأمين مقرر اللجنة.

وخصصت هذه الدورة لطلاب الجامعة لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه وكيفية التعرف على ماهية الفساد والعمل على القضاء عليه من البداية.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، أن الطلاب هم أمل المستقبل فيجب علينا حماية هذا الجيل، لأنهم أمانة فى أعناقنا، ومن خلال رؤية اللجنة لإعداد كوادر مؤهلة من المدربين للتدريب على نشر قيم النزاهة والشفافية لسد كافة منافذ وثغرات الفساد إداريا ومالياً وأخلاقيا، والحرص على وقت الطلاب وإيجاد طرق للتواصل مع إدارة الجامعة بالشكل الحضارى اللائق فى إطار القيم والعادات التقاليد العامة وكذلك تحفيز الإيجابيات داخل الجامعة.

وأضاف رئيس اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن التدريب يعمل على اتخاذ كل ما يلزم لمحاصرة الفساد داخل المنظومة الإدارية بالجامعة ونشر طرق المواجهة، وذلك من خلال فهم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر من منطلق الوطنية وحب الوطن وتعزيز الانتماء لدى الطلاب وإكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات المطلوبة حول نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية بالجامعة.

وفى سياق آخر، تستكمل القافلة الدعوية من مجمع البحوث الإسلامية، لليوم الثانى على التوالى جولتها بمحافظة أسوان، والتى تتضمن جولة فى مختلف مدن ومراكز المحافظة، وافتتاح الإدارة التعليمية بمدينة أبو سمبل فى الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن أعضاء القافلة الدعوية من مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة الدكتور سعيد صلاح الدين عامر الأمين العام المساعد للمجمع، والشيخ محمد عبد القادر مدير عام منطقة الوعظ بأسوان، التقوا باللواء مجدى حجازى أمس فى ديوان عام المحافظة.

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