العناية بالحمّام من الألف الى الياء

يتطلّب الحمّام التنظيف، بمعدّل 5 مرّات في الأسبوع، وفق الآتي:

| قبل البدء بعملية التنظيف:

- ارتدي زوجين من القفّازات المصنوعة من المطّاط المقاوم للمياه لحماية يديك، أثناء التنظيف.

- تخلّصي من الأغراض المتراكمة في الحمّام (المناشف والملابس المتسخة)، وقومي برمي عبوات مستحضرات العناية بالجسم والشعر الفارغة.

| للمرحاض: نظّفي سطح المرحاض وجوانبه الخارجية باسفنجة مبلّلة بالماء الساخن والمطهّر الخاص بتنظيف المرحاض. أزيلي الترسبات بإضافة مسحوق مصنوع من نصف كوب من "بيكاربونات الصوديوم" ونصف كوب من الخل الأبيض، ثم اشطفيها من خلال استعمال "السيفون".

| جدران الحمام: افركي الجدران بعجينة سميكة معدّة من ثلاثة أرباع كوب من "البايكينغ صودا" وربع كوب من المبيّض.

ثم، اشطفي الجدران برأس "الدش" المحمول.

| "الدش": تخلّصي من بقايا الصابون والترسبات المتراكمة في منطقة "الدش"، من خلال رشّ منظف خاصّ وتركه لحوالي ساعة، من ثم شطفه لإزالة التكلسات الجيرية المتراكمة على الثقوب الصغيرة بالكامل. وتخلّصي من انسداد "البالوعة" بمزيج مؤلّف من صودا الخبز والخل.

| ستائر الحمّام "البلاستيك": فكّيها من حلقاتها، وانقعيها بوعاء من الماء الدافئ المضاف إليه ملعقة من النشادر، لمدة 3 ساعات ثم، قومي بتعليقها لتجفّ.

| لتعطير الحمّام: ضعي القليل من أحد أنواع المنظفات ذات الرائحة الزكية في علبة بلاستيكية مثقوبة، في مكان تدفّق الماء من "السيفون"، ممّا يساعد في انتشار الروائح العطرة عند كلّ استعمال.

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