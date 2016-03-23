اجتماع تنسيقي للتحضير لمؤتمر توظيفي لذوي الاحتياجات الخاصة في أبريل

مراسل «ONA»:

عقد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، الأربعاء، اجتماعا تنسيقياً بديوان عام المحافظة للتحضير لمؤتمر توظيفي لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين الشباب بسوق العمل والمقرر عقده في الخامس من شهر أبريل القادم بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وممثل من المنطقة الجنوبية العسكرية، وبعض ممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين بالمحافظة.

حضر الاجتماع التنسيقي كل من “يسرية مصطفي مدير تنفيذي بمركز تدريب علوم الحاسب بالمنطقة الجنوبية العسكرية، وسهير الحادي عضو مجلس النواب، ووكيلا وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الغرفة التجارية، ومسئولي الصندوق الاجتماعي وإدارة الاستثمار، وجهاز تشغيل الشباب الخريجين بالمحافظة”.

وناقش السكرتير العام – خلال الاجتماع – آلية المؤتمر وأهميته في توفير فرص عمل للشباب خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة حقوقهم مشدداً علي ضرورة تكاتف القطاع العام والحكومي والشركات الخاصة في تشغيل نسبة الـ5 % والمتابعة المستمرة في تقديم كافة الدعم لهم وتذليل العقبات التي تواجههم ومراعاة الجانب الإنساني في توفير فرص العمل الملائمة لهم.

وأوضحت يسرية مصطفى، أن المؤتمر يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير مشيرة إلي تدريب مجموعة من الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل ومواجهة التحديات التي قد تعوقهم أثناء العمل مضيفة أنه سيتم التنسيق مع الشركات الخاصة لتوفير فرص عمل لهم بالإضافة إلي تعظيم فرص الاستثمار بأسيوط وتنميتها.

وفي نهاية الاجتماع، أوصى السكريتر العام بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من المحال التجارية التابعة للغرفة التجارية بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط لتوفير 250 فرصة عمل للشباب وتخصيص 25% منها لذوي الاحتياجات الخاصة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.