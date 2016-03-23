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محافظ أسيوط يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي ويستعرضان مشروع مراكز القيادة الداخلي

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محافظ أسيوط يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي ويستعرضان مشروع مراكز القيادة الداخلي محافظ أسيوط يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي ويستعرضان مشروع مراكز القيادة الداخلي

جانب من اللقاء

مراسل «ONA»:

استقبل المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي خلال زيارته للمحافظة لمتابعة مشروع مراكز القيادة الداخلي.

حضر اللقاء اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة، وتم مناقشة واستعراض المخطط العام والسيناريوهات الخاصة بمشروع مراكز القيادة الداخلي للمحافظة والذي يستمر على مدى 3 أيام من شهر مارس الجاري.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء بحسب بيان صادر عن محافظة أسيوط، الدور الهام الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الحفاظ على الأمن مشيراً إلى أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبين أجهزة الدفاع الشعبى والعسكري.

وقال المحافظ “إننا لا ننتظر حدوث الأزمة حتى نبحث عن سبل التعامل معها لذا نتأكد دوما من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل حال حدوث أي طارئ أو أزمة”.

وأضاف المحافظ أن التأكد من ذلك يتطلب المتابعة والتقييم لأداء هذه الأجهزة وتتم الأولى عبر الجولات الميدانية المفاجئة بينما تتم عملية التقييم عبر متخصصين ممثلين في أفراد القوات المسلحة صاحبة الخبرة والباع الطويل في حسن إدارة الأزمات والتدخل الفوري.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي أن الغرض من المشروع يتلخص في نقل الدروس المستفادة من القوات المسلحة للاجهزة التنفيذية للتحرك في أوقات الازمات، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي.

ويذكر أن مشروع القيادة الداخلي يهدف إلى مراجعة التدريبات الخاصة بإدارة الموقف وتحديد كل الإيجابيات والسلبيات والدروس المستفادة من تنفيذ المشروع ومدى الاستعدادات لمواجهة أي أزمة والذي يشارك في تنفيذه أعضاء مكتب المستشار العسكري للمحافظة وقادة الأهداف الحيوية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية.

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