اطلاق منصة دبي الذكية لدعم مبادرات مدينة دبي الذكية

وقعت الدكتورة عائشة بن بشر المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، وعثمان سلطان المدير التنفيذي لـ"دو" اتفاقية لإطلاق منصة دبي الذكية، بهدف استكمال تحول المدينة للمفهوم الذكي حيث سيتم بموجبها إتاحة البيانات والمعلومات الرقمية للمدينة بالكامل، لكافة أطراف المجتمع ، وللشركاء والمستثمرين، من أجل دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي عبر جذب القطاع الاقتصادي الخاص.

وأكدت بن بشر، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح اليوم في فندن ويستن بدبي، أن التحول في الخدمات الحكومية، والمفهوم والشكل العام لمدينة مثل دبي، إلى الشكل الذكي، من شأنه تحريك سوق العمل بشكل كبير، ففي بداية الاتجاه له، سيلغي عدداً من الوظائف التي تتولاها العمالة غير الماهرة، ليفتح بعدها مجالات ووظائف في التخصصات التي تخدم هذا التحول والنمو، وهو الأمر الذي تنبهت له إمارة دبي والدولة بشكل عام.

وأكدت أن المنصة تعد منبرا للابتكار حيث سيتم تطويرا باستمرار لتتوائم مع التطور التنكولوجي.