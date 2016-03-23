أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

اطلاق منصة دبي الذكية لدعم مبادرات مدينة دبي الذكية

Google+ Print
اطلاق منصة دبي الذكية لدعم مبادرات مدينة دبي الذكية اطلاق منصة دبي الذكية لدعم مبادرات مدينة دبي الذكية

وقعت الدكتورة عائشة بن بشر المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، وعثمان سلطان المدير التنفيذي لـ"دو" اتفاقية لإطلاق منصة دبي الذكية، بهدف استكمال تحول المدينة للمفهوم الذكي حيث سيتم بموجبها إتاحة البيانات والمعلومات الرقمية للمدينة بالكامل، لكافة أطراف المجتمع ، وللشركاء والمستثمرين، من أجل دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي عبر جذب القطاع الاقتصادي الخاص.

وأكدت بن بشر، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح اليوم في فندن ويستن بدبي، أن التحول في الخدمات الحكومية، والمفهوم والشكل العام لمدينة مثل دبي، إلى الشكل الذكي، من شأنه تحريك سوق العمل بشكل كبير، ففي بداية الاتجاه له، سيلغي عدداً من الوظائف التي تتولاها العمالة غير الماهرة، ليفتح بعدها مجالات ووظائف في التخصصات التي تخدم هذا التحول والنمو، وهو الأمر الذي تنبهت له إمارة دبي والدولة بشكل عام.

وأكدت أن المنصة تعد منبرا للابتكار حيث سيتم تطويرا باستمرار لتتوائم مع التطور التنكولوجي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية