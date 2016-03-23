حمدان بن محمد يشهد تخريج الدفعة الـ 16 في كلية راشد بن سعيد البحرية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم تخريج الدفعة السادسة عشرة في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية بأبوظبي.

بدأ الاحتفال - الذي حضره الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سالم محمد المشرخ قائد القوات البحرية - بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم .

وتقفد سموه بعد ذلك طابور الخريجين ثم مر الطابور أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عكس مهارة الخريجين وانضباطهم العسكري.

وقال العميد ركن بحري طارق خلفان عبدالله الزعابي قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية - في كلمته خلال الحفل - "ان خريجي الكلية اجتازوا مراحل التدريب ونهلوا من العلوم العسكرية والاكاديمية ليكونوا ضباطا في قواتنا المسلحة نفوسهم ملؤها الثقة والعزيمة لتحمل ما ينتظرهم من مسؤوليات وتنفيذ ما يسند اليهم من واجبات" .

واضاف "يسعدنا ان يكون من بين الخريجين اشقاء من الدول الشقيقة والصديقة كانوا خير ممثلين لدولهم وهي المملكة الاردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر".

واكد قائد الكلية ان الرؤية الشاملة والفكر الأصيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة " حفظه الله " هي الدافع الأساسي لمسيرة التطوير والتحديث في كلية راشد البحرية منذ تأسيسها في 1999 وحتى يومنا هذا .

كما اشاد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبالدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لكلية راشد البحرية حتى غدت اليوم صرحا عسكريا شامخا ومنارة للعلم والمعرفة تزدان بها منظومة التعليم في قواتنا المسلحة .

واشار الى ان المتغيرات التي حدثت في ميادين الحياة العسكرية وعقائدها القتالية فرضت تحديات اكثر من اي وقت مضى ولم يعد دورنا مقتصرا على التعليم والتدريب للمعارف والمهارات الاساسية فحسب بل تعداه الى اعتماد وتبني المعرفة النوعية المواكبة والمتجددة كمصدر رئيس للإسهام في إعداد القادة القادرين على الإبداع والتطور ومن هذا المنطلق حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الموارد البشرية والمادية لدعم وتطوير منظومة التعليم والتدريب مما مكن لنا من التجديد وفق افضل معايير الجودة في المجال الأكاديمي والعسكري والبحري وضمن خطة عمل متكاملة وذلك بهدف الوصول الى مصاف أرقى الكليات العسكرية العالمية .

ولفت الى ان الخريجين حصدوا ثمار جهدهم وتحصيلهم واثقين بالله وبقيادتهم وبأنفسهم لمواجهة التحديات بكفاءة واقتدار فهم دفعة جديدة من حماة الوطن وسادات البحار يتوقون ليلحقوا بمن سبقهم من ابطال قواتنا المسلحة في مواقع العز والكرامة .

وقال قائد الكلية البحرية مخاطبا الخريجين " لقد نلتم شرف الجندية والعسكرية .. تترفع بها هاماتكم فخرا وإباء ولكم في القوات المسلحة خير مضارب الأمثال في الشجاعة والتضحية والإقدام .. جنودا بذلوا ارواحهم دفاعا عن الوطن وإرساء لقيم الحق والعدالة فكونوا أهلا لها وتذكروا ان تحديات الحاضر والمستقبل تتطلب منكم الجهد والبذل والوعي والفهم لواجباتكم فأنتم قادة المستقبل وفرسان رهان دولتكم".

وقدم في ختام كلمته الشكر لقيادتنا الرشيدة والقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم اللامحدود في سبيل النهوض بالكلية البحرية الى أرفع المستويات وفي شتى المجالات سائلا المولى عز وجل ان يرحم شهداءنا وان يحفظ دولة الامارات وان يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وبعد ذلك وزع سمو ولي عهد دبي الجوائز على المتفوقين في الدورة وأدى الخريجون قسم الولاء للدولة ورئيسها ثم تم تسليم العلم من دفعة الدورة السادسة عشرة إلى دفعة الدورة السابعة عشرة مصحوبا بالقسم على أن يحافظوا على علم الدولة مرفوعا عاليا.

واستأذن قائد الطابور سمو راعي الحفل للانصراف وغادر الخريجون أرض ميدان الاحتفال وسط تصفيق وحماس جمهور الحاضرين من كبار ضباط القوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة وأقارب الخريجين.

وعقب الاحتفال استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقية العسكرية العرب والأجانب المعتمدين لدى الدولة وكبار قادة وضباط قواتنا المسلحة حيث تبادل سموه والحضور الحديث حول عدد من الشؤون التنظيمية والاحتفال الذي جرى اليوم بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من كلية راشد بن سعيد البحرية.

> ثم التقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجين.