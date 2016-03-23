صور.. مسؤولو «جبل علبة» يطالبون بوقف التنقيب عن الذهب داخل المحمية

مراسل «ONA»:

طالب مسؤولو محمية جبل علبة الطبيعية جنوب البحر الأحمر، الأربعاء، إدارة شركة “الشلاتين” للثروة المعدنية بوقف التنقيب الصناعي عن خام الذهب بمنطقة جبل مداري داخل نطاق المحمية.

كما طالب المسؤولون، خلال بيان لهم اليوم، الشركة بضرورة سحب المعدات التي يتم بها التنقيب والمتمثلة في لودر وحفار، مؤكدين أن هذا التنقيب تعد على المحمية الطبيعية.

ووجهت ادارة المحمية، إنذارا وإخطار للشركة بوقف التنقيب وسحب المعدات خارج نطاق المحمية ووقف أنشطة التعدين وإخلاء الموقع من المعدات والأفراد وإزالة الخيام والأكشاك الخشبية خلال 48 ساعة، وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق أحكام القانون باعتبار أن ما تم من أعمال تنقيب مخالفة​ ​لقانون البيئة والمحميات الطبيعية.

وأشار المسئولون إلى أنه تم اخطار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة.