22 يونيه.. الحكم على وفاء أبو الخير بتهمة الاستيلاء على 185 مليون جنيه

حجزت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، جلسة الحكم على سيدة الأعمال وفاء أبو الخير و5 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتزوير والاستيلاء على 185 مليون جنيه من أموال البنوك، لـ 22 يونيه.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين والدكتور أيمن عبد الهادى هيكل، وأمانة سر يوسف زهدى، سيد حجاج.

والمتهمون فى القضية رقم 26742 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول هم كل من "وفاء أبو الخير، وأشرف أحمد حسين، وأسامة عبد المجيد، وأمال محمد إبراهيم، وعبير قدرى على، وأحمد فتحى محمد".

- رفض استئناف سيدة الأعمال "وفاء أبو الخير" على سجنها لإصدارها شيكات

>