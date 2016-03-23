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ضبط شقيقين استوليا على مبالغ مالية من مواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

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ضبط شقيقين استوليا على مبالغ مالية من مواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية ضبط شقيقين استوليا على مبالغ مالية من مواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط شقيقين استوليا على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأدوية والفضة المستوردة.

كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، قد تلقى بلاغًا من "محمد .ال"- 50 سنة موظف بشركة إسكندرية للبترول و"3" آخرين ضد كل من، "خالد.ع" 52 سنة موظف دائرة قسم مينا البصل، وشقيقه "عبد الرحيم . ع"، لقيامهما بتلىي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "مليون وثمانمائه وسبعون ألف جنيه" بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأدوية والفضة المستوردة نظير فائدة شهرية قدرها 7%، وانتظما فى دفع الفائدة لفترة ثم تهربا وامتنعا عن سداد أصول المبالغ التى تحصلا عليها .

أكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنهما بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال جرائم تلقى الأموال من المواطنين، وخاصة من العاملين بشركة إسكندرية للبترول لثقتهم فى المتحرى عنه الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم، وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة محرم بك، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم المضبوط أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.


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