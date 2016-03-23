بالصور: محمد بن راشد يطلع على تصاميم ومخطط مشروع «ون سنترال»

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على التصاميم الهندسية والمخطط العام لمشروع "ون سنترال" متعدد الإستخدامات والذي تنفذه سلطة مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية في دبي بتكلفة ثمانية مليارات درهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي الى مقر مركز دبي التجاري العالمي حيث يعرض مجسم ضخم للمشروع الواعد والتصاميم الهندسية التي باركها سموه وأبدى إرتياحه ودعمه لتنفيذه وإنجازه على مراحل متتالية حسب الخطة المرسومة لذلك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اهمية المشروع الذي بعد بلوغه التمام سيشكل عامل جذب للتجار ورجال الأعمال والشركات العالمية التي تبحث عن موطىء قدم في المنطقة من خلال تواجدها الدائم في دولة الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص وهي تتطلع في ذلك الى مقومات نجاحها وتطوير أعمالها واستمراريتها تحت مظلة آمنة وبيئة استثمارية خصبة تحميها القوانين والتشريعات والإجراءات التشغيلية المتعارف عليها دوليا.

وقال سموه "إن بلادنا ستظل منفتحة على جميع الثقافات والحضارات متمسكة بإرثها الحضاري والإنساني وماسكة بزمام المبادرة لجهة تنفيذ المشاريع التنموية الفريدة والمميزة وتطوير بنيتها التحتية كعنصر حيوي ومهم في استقطاب الشركات العالمية واصحاب الاعمال وسائر أطياف وفاعليات المجتمعات المدنية حول العالم".

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اننا في دولة الإمارات قيادة وحكومة نزرع الأمل حيث هناك يأس وألم ونزرع السعادة والفرح حيث هناك حزن وترح ونزرع الحب والتعايش حيث هناك بغضاء وتباين.

ويتضمن مشروع "ون سنترال" الذي يقام على أرض تقدر مساحتها بأكثر من نصف مليون متر مربع في محيط مركز دبي التجاري العالمي مبان وأبراج سكنية وفندقية وتجارية ومرافق ترفيهية وخدمية ذات مستويات راقية ومواصفات عالمية من بينها ابراج مكاتب حاصلة مع المباني الاخرى على التصنيف الذهبي للمباني الخضراء "لييد" من بينها اربعة فنادق من فئات الثلاث والاربع والخمس نجوم تضم في مجموعها قرابة ألفي جناح وغرفة بالاضافة الى الابراج السكنية التي تتكون من الف وثلاثمئة شقة ومنزل ناهيك عن المسرح المجهز بأحدث التقنيات الصوتية والضوئية بسعة تقدر بـ 2500 شخص حسب الشرح الذي قدمه سعادة هلال سعيد المري مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي أمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحضور.

وأوضح المري ان العمل جار في إنشاء وإنجاز مبنيين للمكاتب من المقرر تسلمهما مع حلول نهاية عام 2017 بالاضافة الى مساحة فضاء خارجي كبيرة لمحال البيع بالتجزئة وأخرى للترفيه.

ورفع هلال المري المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أسمى معاني الشكر والعرفان الى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما يوليه سموه من متابعة وتوجيهات سامية بشأن خطط وتوسعات سلطة مركز دبي التجاري العالمي ماجعلها تمضي قدما في ترجمة رؤية سموه على الأرض من خلال مثل هذه المشاريع التي ترفد اقتصادنا الوطني بمصادر دخل جديدة وتخلق فرصا جديدة في سوق العمل والايدي العاملة الى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وصولا الى رؤية الإمارات 2021.

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