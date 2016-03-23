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انهيار عقار مكون من طابقين بأسيوط دون إصابات

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انهيار عقار مكون من طابقين بأسيوط دون إصابات انهيار عقار مكون من طابقين بأسيوط دون إصابات

.. ارشيفية انهيار منزل

مراسل «ONA»:

انهار صباح الأربعاء، عقار مكون من طابقين بقرية “علون” التابعة لمركز أسيوط دون وقوع إصابات أو ضحايا.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المهندسة نبيلة محمود رئيس مركز ومدينة أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالى بانهيار منزل ملك “حسن مرسى” بقرية علوان .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وبالمعاينة تبين انهيار المنزل دون وقوع سقوط ضحايا أو إصابات، لعدم وجود أحد في المنزل قبل انهياره .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية ورفع آثار الهدم من الشارع .

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