موظف يستولى على 500 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

استولى موظف على 500 ألف جنيه من عدد من الأشخاص، بزعم توظيفها فى مجالات التجارة، مقابل فائدة شهرية، إلا أنه امتنع عن سداد الفوائد، أو سداد أصل المبلغ.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من " ياسمين . و"- 36 سنة ربة منزل، وعدد " 7 " آخرين ضد " عاطف . ك"- 55 سنة موظف مقيم دائرة قسم أول المنتزه، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "خمسمائة وعشرة ألف جنيه " بزعم توظيفها في مجال الإتجار فى البضائع والسلع المشتراه من مزادات مصلحة الجمارك، وغيرها من الجهات الحكومية، مقابل فائدة شهرية قدرها 10 %، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة لفترة، ثم تهرب وامتنع عن سداد أصول المبالغ التى تحصل عليها.

أكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، حيث تمكن من إيهام المبلغين بمزاولته نشاط تجارى واسع النطاق فى مجال الإتجار فى البضائع والسلع التى يتحصل عليها، بأسعار زهيدة من مزادات مصلحة الجمارك وغيرها من الجهات الحكومية، مستغلاً سلطته الوظيفية، مما بث الثقة والطمأنينة لدى الكثير من المواطنين لإيداع أموالهم لديه.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الذى اعترف بتقاضى الأموال من المواطنين، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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