مصادر: وزير الطيران خارج دائرة التعديل الوزارى.. ويباشر عمله من مكتبه اليوم

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أن الكابتن حسام كمال وزير الطيران، سوف يباشر عمله اليوم الأربعاء من مكتبه بالوزارة، بعد إرجاء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء بسبب التعديلات الوزارية.

ونفت المصادر، مارددته بعض وسائل الإعلام، بشأن دمج وزارتى الطيران والسياحة فى حقيبة وزارية واحدة ضمن التعديل الوزارى المرتقب، مؤكدة أن الوزير كمال باقى فى منصبه.

من ناحية أخرى، يتابع وزير الطيران حسام كمال لحظة بلحظة، كافة الاستعدادات والإجراءات التأمينية التى تم اتخاذها بمطار القاهرة وكافة المطارات المصرية، بعد التفجيرات التى استهدفت مطار بروكسل أمس الثلاثاء.

ونفت مصادر مطلعة، ما تردد أخيرا، حول إبرام صفقة تتضمن بيع خطوط طيران تعمل عليها شركة مصر للطيران لصالح أحد رجال الأعمال.

- الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى اليوم