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سقوط عصابة خطف هواتف وحقائب المواطنين فى مدينة نصر

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سقوط عصابة خطف هواتف وحقائب المواطنين فى مدينة نصر سقوط عصابة خطف هواتف وحقائب المواطنين فى مدينة نصر
تمكنت قوات الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على عاطل لقيامه بسرقة حقيبة يد من سيدة بالاشتراك مع آخر هارب بمدينة نصر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع اللواء محمود البنان تمكنت من ضبط "محمد.ر" 34 سنة عاطل عقب قيامه بسرقة حقيبة يد حريمى بداخلها مجموعة من الأوراق، وحافظة نقود بأسلوب "الخطف باستخدام دراجة بخارية" بالاشتراك مع آخر فر هاربًا أثناء الضبط وبحوزته الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وأضاف بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات حقائب المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية حيازة المتهم الهارب.

تم تحريرعن ذلك المحضراللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار ضبط المتهم الهارب وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من أخرى .


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