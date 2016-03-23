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ارتفاع ضحايا حادث تصادم البحيرة لحالتى وفاة وإصابة 2 آخرين

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ارتفاع ضحايا حادث تصادم البحيرة لحالتى وفاة وإصابة 2 آخرين ارتفاع ضحايا حادث تصادم البحيرة لحالتى وفاة وإصابة 2 آخرين
ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم الذى وقع على كوبرى جناكليس بمركز أبو المطامير بالبحيرة إلى وفاة شخصين بعد وفاة الطفلة "منه محمد الغريب" وأصيب 2 آخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث قسم شرطة أبو المطامير بالحادث.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم بين دراجة بخارية "توك توك" وسيارة نقل، وأسفر ذلك عن وفاة محمد الغريب عبد العال هلال، من قرية محطة 2، وإصابة سمير محمد محمود عبد المجيد، وأسماء على إبراهيم، ومنة محمد الغريب، والتى توفيت قبل قليل متأثرة بجراحها، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام بأبو المطامير والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

- مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

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