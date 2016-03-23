عشاء باهظ الثمن في منزل جورج وأمل كلوني لدعم كلينتون

كشف جورج كلوني George Clooney وزوجته أمل Amal عن نيّتهما بالقيام بدعوة لمأدبة عشاء في منزلهما في لوس انجلوس لجمع الأموال لصالح حملة هيلاري كلينتون Hillary Clinton للوصول لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.



اذاً في حال كنتم تريدون تناول العشاء مع الثنائي كلوني Clooney في منزلهما الفخم، فهذا من حسن حظكم، لكن سيكلفكم الأمر 24 الف استرليني فقط للشخص الواحد.



سيكون حفل العشاء في شهر إبريل/ نيسان المقبل وسيضمّ وجوهاً سياسية وفنية واجتماعية كبيرة، وقد اعلن كلوني Clooney عنه عبر إيميل، كما قالت تقارير Page Six من دون اي تفاصيل أخرى حالياً، مع إشارة مرحة من النجم الهوليوودي من أنه لن يطبخ أثناء العشاء.



أضاف كلوني في الإيميل دعمه السياسي المعروف لوزيرة الخارجية السابقة حيث لقبها بصوت التسامح والخبرة الذي قاتل لحقوق من هم أقل حظا حظا في هذا العالم.



ليست المرة الأولى التي يشارك فيها بطل فيلم Hail, Cesar في انتخابات سياسية. فقد استضاف سابقا عشاء لدعم باراك أوباما Barack Obama ، وصل سعر التذكرة أثناءها الى أكثر من 28 الف استرليني للشخص الواحد وتمّ جمع أكثر من 10 مليون استرليني لحملة الرئيس الأمريكي الحالي.

جورج كلوني ينفي خبر حمل زوجته