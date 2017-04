Margot Robbie في دور Tonya Harding

في انتظار فيلمها الجديد Suicide Squad المنتظر في الخامس من أغسطس المقبل حيث ستؤدي دور Harley Quinn و فيلم The Legend of Tarzan المتوقّع إطلاقه في الأول من يوليو حيث ستؤدي دور Jane Porter، كشفت الممثلة Margot Robbie أنها انضمت الى فيلم I, Tonya حيث ستؤدي دور بطلة التزلج على الجليد الشهيرة Tonya Harding التي طردها اتحاد التزلج على الجليد في الولايات المتحدة الأميركية بعد أن استخدمت شخصاً للتعدي على Nancy Kerrigan منافستها الرئيسية في هذه الرياضة قبل شهر واحد من موعد الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1994. لن تكتفي Robbie في تأدية دور البطولة المطلقة، ولكن ستشارك أيضاً في إنتاج الفيلم عبر شركتها LuckyChap Entertainment وهي حالياً تبحث عن مخرج في الوقت الذي ينكب فيه Steven Rogers على كتابة السيناريو المبني على لقاءات جمعته بـ Tonya Harding وزوجها السابق Jeff Gillooly. وقد وصف Rogers بأن الفيلم سيكون قريباً من أجواء To Die For للمخرج Gus Van Sant الذي تم إطلاقه عام 1995 وأدّت آنذاك دور البطولة فيه Nicole Kidman.

يذكر أن Margot Robbie برزت عام 2013 من خلال فيلم The Wolf of Wall Street للمخرج Martin Scorsese وشاركت مؤخراً في بطولة The Big Short الذي ترشح لخمس جوائز أوسكار.