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إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب ركن عربة كارو بمدينة نصر

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إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب ركن عربة كارو بمدينة نصر إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب ركن عربة كارو بمدينة نصر
أحبط رجال مباحث مدينة نصر مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية قبل وقوعها، بأن تمكنوا من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة قبل التشاجر بها، بسبب قيام أحدهم بترك عربة كارو أمام منزل الآخر.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول معلومات مفادها، أن كلا من " صابرع ع" 26 سنة عاطل وشقيقه "محمود" 18 سنة عاطل يحوزان أسلحة نارية بمسكنهما بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين بشارع الورشة دائرة القسم.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما 2 سلاح نارى (بندقية خرطوش شوت جن ماركة كروسل عيار 12 مم، وبندقية خرطوش شوت جن ماركة ريكول عيار 12مم، غير مبلغ بسرقتهما، وعدد 5 طلقات من ذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بالتجهيز للتشاجر مع كل من "جمال ع ح" 47 سنة نجار مسلح، و"تامر ا ع" 23 سنة سباك، و"أحمد ع ح" 34 سنة عاطل، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين صابر وأحمد لقيام صابر بترك عربة كارو أمام منزل أحمد وتطورت إلى مشاجرة، فقام كل طرف بالاستعانة بباقى المتهمين، تمهيدا للتشاجر، وباستهداف الطرف الثانى أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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