لحواء.. 8 نصائح علشان تحققى حلم الصحة والرشاقة أهمها نامى كويس واطلعى السلالم

حلم الرشاقة هدف تسعى إليه كل امرأة للحفاظ على صحتها وجمالها، فالرشاقة عنوان الصحة، ومع تغيير نظام الحياة أصبح من الصعب المحافظة على جسم رشيق، خاصة مع كثرة العوامل المسببة لزيادة الوزن.

وأكدت الدكتورة إيمان كامل - استشارى التغذية العلاجية - أنه بالنظر لأسلوب الحياة العصرى نجد أن الأعمال التى تتطلب مجهودا كبيرا قليلة جدا مقارنة بالماضى وتكاد تكون معدومة، وذلك بسبب تأثير التكنولوجيا على حياتنا، فالأعمال المنزلية لم تعد تحتاج مجهودا بدنيا كما كانت من قبل، وأصبحت أسهل بكثير بفضل الالآت الحديثة، والأكثر سوءا هو نوعية الطعام الذى أصبحنا نتناوله، حيث يحوى الكثير من الدهون والحلويات والمقليات.

وتقدم استشارى التغذية العلاجية بعض النصائح المهمة التى تساعد المرأة فى التمتع بالرشاقة:

>أولا: يجب على المرأة أن تعرف الكثير عن الغذاء والسعرات الحرارية التى ستتناولها خلال اليوم، والتى لا يجوز أن تتجاوزها ومقدار ما تحتويه كل وجبة غذائية من سعرات حرارية.

ثانيا: غيرى نظام حياتك عن طريق تغيير العادات فإن كنت من الأشخاص الذين يستخدمون المصعد الكهربائى عليك تقليل استخدامه والصعود على قدميك لزيادة المجهود العضلى المبذول، واذهبى لمدرسة أولادك مشيا على الأقدام، وكذلك لعملك إن كنت من النساء العاملات، واذهبى للنادى الرياضى مرتين فى الأسبوع حتى إذا لم تكون من النساء صاحبات الوزن الزائد.

ثالثا: اطلبى نتائج واقعية حتى لا تصابى بالإحباط فالبعض يطمح فى الحصول على جسم رشيق تقليدا لأحد المشاهير، متناسيا بذلك العامل الوراثى الذى يؤثر تاثيرا كبيرا على شكل أجسامنا.

رابعا: لا تحرمى نفسك تماما من طعام تحبينه فى فترة الرجيم لأنك سرعان ما ستقبلين علية بشراهة عند انتهاء فترة الرجيم، ويمكن تناول ما تشتهيه من وقت لآخر مع مراعاة الكمية.

خامسا: لا تتناولى أقراصا لتنقصى وزنك أو للإقلال من الشهية لأن لها أثر على صحتك، فلا تتناوليها إلا إذا نصحك طبيبك بها.

سادسا: ابتعدى عن الخروج لتناول الطعام فى المطعم لأنك لا تعلمين مكونات الطبق الذى يقدمونه وكمية السعرات الحرارية التى يحتويه وما هى الطريقة التى تم إعداده به.

سابعا: لا تتناولى الطعام عندما يكون مزاجك سيئ فعندها ستأكلين كميات مضاعفة دون أن تشعرى.

>ثامنا: تمتعى بنوم كاف حيث أثبتت الدراسات أن ساعات النوم لها تأثير على زيادة الوزن، فيجب ألا تكون الساعات قليلة بحيث تؤثر على نشاطك اليومى وعلى نظام غذائك، ولا تكون كثيرة فتسبب لك الكسل وتؤثر فى عملية التمثيل الغذائى لديك.

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