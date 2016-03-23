بتحس برغبة فى التبول لما تشوف الميه؟!.. اعرف الأسباب والعلاج

هل شعرت يوما برغبة ملحة وفجائية فى التبول بمجرد رؤيتك للمياه وهى تتدفق أو نهر يجرى أو سمعت صوت المياه وهى تنزل من الصنبور؟! إذا كانت إجابتك بـ"نعم" لا تقلق، فأنت لست وحدك من يتعرض لهذه الحالة بل غيرك يعانى من الرغبة الملحة فى التبول فى حالات أخرى كثيرة، كملامسته للمياه على سبيل المثال، أو مجرد شعوره بأن أرضية المنزل مبتلة قليلا، أو بمجرد وصوله إلى باب منزله، أو بابا الأسانسير.

على أى حال فالدكتور محمود غلاب المعالج النفسى، يطمئنك بأن هذه الحالة تصيب البعض ولا خوف منها لدرجة الهلع. ويوضح أن أسباب هذه الحالة يعود للكثير من العوامل النفسية - إذا تأكدنا من استبعاد العوامل والأسباب والعلل العضوية تماما بعد الكشف لدى مختص - ومن هذه الأسباب:

• قلق أو توتر بالغين ومن أهم أعراضه لدى البعض الرغبة فى التبول.

>• التوتر والشعور بالخطر لرؤيته المياه، على سبيل المثال ترتبط المياه فى ذهنه بالغرق.

>• ارتباط رؤية المياه لدى الفرد بفكرة التبول، بمعنى أن المياه رمز التبول، أو هناك رابط بين المياه وأجواء التبول التى اعتادها، كأن تكون أرضية الحمام مليئة بالمياه أثناء تبوله، فيحدث الرابط بمجرد رؤيته لها فى أى مكان، وهناك أشخاص يرون المياه رمزا للعطش على سبيل المثال.

>• قد يعانى من مشكلة التبول فور شربه للمياه، لذا عندما يرى المياه أو يلمسها يتذكر التبول فيشعر بالرغبة فيه.

>• قد يعانى الشخص توترا حادا من أصوات انهمار المياه.

>• قد يتعرض لـ"خضة" أو رعب شديد فجائى فتنبسط العضلات ويرغب فى التبول أيضا.

ويضيف الدكتور محمود: "يؤثر هذا الشعور بالقلق والتوتر والخوف أو ما شابه من مشاعر سلبية، على العصب السمبثاوى أو الجار سمبثاوى، فيحدث ما يشبه ضغطا على أعصاب المثانة، فترتخى عضلاتها بشكل فجائى، ويحدث هذا الشعور الملح".

ويرى الدكتور محمود أن العلاج يكمن فى بعض الخطوات أهمها:

>• علاج المسبب، سواء القلق أو التوتر أو الخوف المرضى تدريجيا.

>• تعريض المريض تدريجيا للمياه، ومطالبته بأن يقاوم رغبته فى التبول تدريجيا.

>• نجعله يتخيل انهمار مياه بجانبه دون أن يحرك ساكنا ولا يتأثر.

>• يعلمه المختص قواعد الضبط عند التعرض للمثير.

>• يتم تدريبه على المواقف المخيفة أو الموترة ويطلب منه تناسى التبول ويركز فى شىء آخر.

>• ممارسة تمرينات كيجل المقوية لعضلات الحوض، وتمرينات النفس، وتمرينات الاسترخاء التام.

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