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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر إثر اندلاع النيران فى سيارة ووقوع حادث تصادم

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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر إثر اندلاع النيران فى سيارة ووقوع حادث تصادم زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر إثر اندلاع النيران فى سيارة ووقوع حادث تصادم
اشتعلت النيران فى سيارة ملاكى أعلى هيئة البريد بكوبرى أكتوبر، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة السيارات أمام القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة، وفى طريقه إلى الجيزة.

كما تسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة بدوى، فى وجود كثافات مرورية للقادم من مناطق الجيزة وفى طريقه إلى مدينة نصر، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقى الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم، واشتعال النيران فى سيارة أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقف حركة السيارات فى الاتجاهين.

على الفور، انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث.

- زحام مرورى إثر تصادم سيارتين ملاكى داخل نفق الميرغنى فى مصر الجديدة
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مصر 365

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