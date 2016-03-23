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الجعفرى ينفى أى ضغوط روسية على سوريا فى مفاوضات جنيف

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الجعفرى ينفى أى ضغوط روسية على سوريا فى مفاوضات جنيف الجعفرى ينفى أى ضغوط روسية على سوريا فى مفاوضات جنيف

>نفى بشار الجعفرى رئيس الوفد الحكومى السورى ومندوب سوريا لدى الأمم المتحدة وجود أى ضغوط روسية على بلاده لدفع مفاوضات جنيف، قبل ساعات من لقاء بين وزير الخارجية الأمريكى ونظيره الروسى فى موسكو.

وقال الجعفرى فى مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية فى مقر إقامته فى جنيف ليل الثلاثاء أن الحديث عن ضغوط تمارسها روسيا على السورية لتقديم تنازلات هو "قراءة خاطئة".

وأعتبر الجعفرى إنه "اذا كان من ضغط يجب أن يمارس فنحن نتمنى من الأمريكى ان يمارسه على المجموعات المسلحة وعلى رعاتها فى قطر وتركيا والسعودية لكى يساعدوا فى دفع الأمور قدما".

وأضاف "عندما نقول ان الحوار سورى سورى من دون تدخل خارجى فهذا يشمل الروس والاميركيين. لا استثناءات هنا".
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مصر 365

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