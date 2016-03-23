وفد مجلس النواب يصل القاهرة بعد مشاركته فى جمعية الاتحاد البرلمانى

وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء وفد مجلس النواب برئاسة السفير "محمد العرابى" وزير الخارجية الأسبق، قادما من زامبيا عن طريق جنوب أفريقيا بعد مشاركته فى فعاليات الجمعية الـ 134 للاتحاد البرلمانى الدولى والتى شهدت عودة مصر رسميا للاتحاد بعد غياب خمس سنوات.

وكانت الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى قد وافقت فى جلستها الأحد الماضى على عودة مصر إلى عضويتها مرة أخرى بالاتحاد وهى العضوية المجمدة منذ ثورة 25 يناير، وتم رفع العلم المصرى فى موقعه التاريخى على مبنى الاتحاد، حيث إن مصر عضو الاتحاد منذ عام 1924 .

وأعرب الدكتور "على عبد العال" رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بعودة مصر لعضويتها للاتحاد البرلمانى الدولى خلال كلمته أمام الجمعية، وأن هناك تركيبة رائعة للبرلمان المصرى الشاب، حيث يمثل البرلمان كل أطياف المجتمع المصرى وعدد غير مسبوق من الشباب، حيث يشكل الشباب 26 % من البرلمان.

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