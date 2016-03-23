الأمم المتحدة: حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى طرابلس فى غضون أيام

> قال رئيس بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا ان حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ستنتقل الى طرابلس فى غضون أيام قليلة.

وقال مارتن كوبلر للصحفيين يوم امس الثلاثاء ان ليس لديه موعد محدد ولكن "أعرف انها مسألة أيام وليس أسابيع."

فى ليبيا، حيث تسود الفوضى وتنظيم الدولة الإسلامية أوجد له موطيء قدم جديد، ثمة حكومتان متنافستان. وأضاف كوبلر ان "هناك ضرورة ملحة لوقف تمدد" جماعة الدولة الإسلامية الى الدول المجاورة، مثل تونس."

وقال رئيس الحكومة الجديدة، فائز السراج، ان "علينا العمل بسرعة" لوقف "السرطان". ودعا الليبيين الى تنحية خلافاتهم جانبا وبناء ليبيا جديدة آمنة.

وتحدث المسؤولان عقب اجتماع وزارى لدول تونس والجزائر ومصر وتشاد والسودان والنيجر، وجميعها دول واقعة تحت تهديد المتطرفين

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