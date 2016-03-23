مصرع سيدة وإصابة 5 فى تصادم سيارتين على طريق أسيوط سوهاج الزراعى

شهد طريق أسيوط سوهاج الزراعى بناحية مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارتين ملاكى، نتج عن الحادث وفاة شابة وإصابة 5 تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى، وسوهاج العام.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود متوفيه ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، قادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز المراغة أن الحادث وقع بين السيارة رقم 15053 ملاكى سوهاج قيادة محمد مختار عبد الحافظ ‏فرغلى 34 سنة محاسب والسيارة رقم 7641 ملاكى سوهاج قيادة رمضان أحمد قاسم 32 سنة محامى.

وأسفر عن الحادث وفاة سمر محمد إبراهيم أحمد 30 سنة من مستقلى السيارة ‏الأولى وإصابة قائد السيارة الأولى "بجروح وكسور" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، قائد السيارة الثانية "بجروح وكسور" وتم نقله لمستشفى سوهاج العام، أحمد مختار عبد الحافظ فرغلى 31 سنة طبيب بشرى "بكسور وجروح متفرقة بالجسم"، الطفلة أسر محمد مختار عبد الحافظ 6 سنوات "بجروح بالوجه والساعد الأيمن"، الطفلة بيرهان محمد مختار عبد الحافظ 3 سنوات "بكسور وجروح متفرقة بالجسم" من وجارى سؤال المصابين فور إمكانية ذلك.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين طرفا الواقعة، بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات ‏إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5774 جنح المركز لسنة 2016.

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