مدير أمن سوهاج: تنفيذ 37 حكما وقرار قضائى وإدارى خاص بالتعديات

قال اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إنه تم تأمين تنفيذ 37 حكما وقرار قضائى وإدارى بدائرة المديرية.

وفى مركز شرطة جهينة تم تأمين تنفيذ 25 قرارا صادر من الإدارة العامة للرى والصرف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 823 إدارى المركز لسنة 2016 ‏وفى مركز شرطة المنشأه ‏تم تأمين تنفيذ 3 أحكام وقرار قضائى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1502 إدارى المركز لسنة 2016.

كما تم تأمين تنفيذ 9 قرارات صادرة من الوحدة المحلية لحى شرق وذلك بدائرة قسم ثان ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 986 إدارى القسم لسنة 2016 .

‏وأوضح مدير امن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بدائرة المحافظة.

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