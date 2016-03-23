اعتماد صرف الدفعة الأولى من منح الزواج للعام الحالي

اعتمدت وزارة تنمية المجتمع صرف الدفعة الأولى من منح الزواج للعام الحالي لـ "358 مواطنا" باجمالي 12 مليونا 835 ألف درهم تم تحويلها على حسابات المستفيدين البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة .

وتحقق منحة الزواج عددا من الأهداف الاجتماعية وفي مقدمتها التشجيع على الزواج وتكوين الاسرة الإماراتية وتعزيز التماسك الاسري ودعم التلاحم المجتمعي بين نسيج المجتمع من الشباب الاماراتي المستفيد من هذه المنحة وذلك وبما يتوافق مع رؤية حكومة الدولة .. كما أن الجانب التوعوي الذي يغطي المحاور الاجتماعية ويعزز الثقافة الاسرية لدى الشباب المستفيدين من المنحة يأتي جانبا من جوانب البناء الاسري الناجح في المجتمع القائم على اساس تقوية الاسرة بالثقافة الرامية الى تعزيز الروابط بين التكوين الاسري في المجتمع.

وتعتبر تجربة منح الزواج تجربة رائدة وتمثل نموذجا متقدما في مجال تنمية المجتمع وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وقد وجهت هذه التجربة اهتمامها نحو الشباب ومكنتهم من بناء أسرة تقوم على دعائم ثابتة وتوفر السعادة التي تنشدها قيادة الإمارات الرشيدة لمواطنيها.

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