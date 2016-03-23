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وزيرا خارجية فرنسا و جيبوتى يبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

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وزيرا خارجية فرنسا و جيبوتى يبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية وزيرا خارجية فرنسا و جيبوتى يبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية
بحث وزيرا خارجية فرنسا جون مارك ايرولت و جيبوتى على محمود يوسف بباريس العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المتحدث باسم الخارجية رومان نادال -فى بيان له- أن اللقاء الذى يعد الأول بين الوزيرين تناول العلاقات بين البلدين والأوضاع الداخلية فى جيبوتى وأبرز الملفات الإقليمية.

وأضاف أن جون مارك ايرولت أكد على دعم فرنسا للأمن والتنمية فى جيبوتى التى تعد شريكا هاما لفرنسا فى تلك المنطقة المضطربة من العالم . كما تتطرق الجانبان إلى الجهود التى أسفرت عن قيام اريتريا بإطلاق سراح أسرى حرب جيبوتيين.

ومن ناحية أخرى، رحب وزير الخارجية الفرنسى بالتزام جيبوتى بمكافحة الاٍرهاب فى الصومال وتطرق إلى عملية السلام فى اليمن ومسألة اللاجئين اليمنيين الذين تستضيفهم جيبوتى.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلى، تناول الوزيران المناخ السياسى فى جيبوتى مع اقتراب الإنتخابات و الحاجة إلى إطلاق حوار هادىء بين مختلف الأطراف.

وفى سياق متصل، التقى وزير الخارجية الجيبوتى على محمود يوسف بوزير الدولة الفرنسى للتنمية و الفرنكوفونية أندرى فالينى لبحث الإمكانات التى تضعها فرنسا لدعم جهود جيبوتى فى مجالات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
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