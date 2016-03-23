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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا

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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا
يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، لعرض برنامج عليهم فى إطار لقاءاته التى يعقدها مع أعضاء مجلس النواب وتنتهى الجمعة القادم، ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء الخميس، باقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة، ويعقبها جزء من أعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة والجزء الأخير يوم الجمعة لباقى أعضاء المحافظة.
>- مصادر: رئيس الوزراء التقى عمرو الجارحى المرشح للمالية اليوم
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