ضبط 12 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و1998 مخالفة مرورية بالمنيا

أجرت مديرية أمن المنيا حملة أمنية اليوم لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء رضا طبلية، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط 12 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 2 بندقية آلية و6 بنادق خرطوش و1 مسدس و3 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى 58 طلقة متنوعة.

كما تمكنت حملة مرورية، من تحرير 1998 مخالفة مروية عبارة عن 23 دراجة بخارية و4 سيارات و712 مخالفة دراجة بخارية و1259 مخالفة سيارات، فيما أسفرت نتائج الجملة من ضبط 7 متهمين هاربين من قضايا جنائية عبارة عن مخدرات وقتل ومشاجرة وحيازة سلاح نارى واختلاس ومقاومة سلطات بمراكز المنيا.

وضبطت الحملة 213 قضية متنوعة عبارة عن 18 محاضر إشغال طريق و19 غرامة فورية و124 إزالة إدارية فورية و48 إعدام كلاب ضالة و1 محل بدون ترخيص.

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