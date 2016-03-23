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عصام حجى: حذف اسمى من قائمة العلماء فى كتاب التربية الوطنية بأولى ثانوى

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عصام حجى: حذف اسمى من قائمة العلماء فى كتاب التربية الوطنية بأولى ثانوى عصام حجى: حذف اسمى من قائمة العلماء فى كتاب التربية الوطنية بأولى ثانوى
قال عالم الفضاء المصرى، عصام حجى، المستشار العلمى السابق للرئيس المؤقت عدلى منصور، صباح اليوم الأربعاء، إن اسمه وسيرته الذاتية تم حذفهما من قائمة العلماء المصريين فى كتاب مادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوى.

وكتب حجى، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "وأنا أبحث بذهول فى صحة خبر إزالة اسم د. البرادعى من كتاب التاريخ اكتشفت أنه تمت إزالة اسمى وسيرتى الذاتية أيضا من قائمة العلماء المصريين فى كتاب التربية الوطنية من مقرر أولى ثانوى، كل الشكر والتقدير للزملاء القائمين على تطوير التعليم فى بلدنا الغالية وعسى أن تكون هذه الخطوة هى المساهمة المنتظرة فى مجال تحسين المناهج".

عصام-حجى

عصام-حجى


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