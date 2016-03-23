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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة
يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة شمالاً حار على الوجه البحرى والقاهرة وباقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على أقصى الغرب وتنشط على البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 10، مطروح العظمى 29 والصغرى 12، بورسعيد العظمى 27 والصغرى 15، دمياط العظمى 28 والصغرى 15، بلطيم العظمى 29 والصغرى 14، الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 16، السويس العظمى 32 والصغرى 17، العريش العظمى 30 والصغرى 14، نخل العظمى 28 والصغرى 8، طابا العظمى 30 والصغرى 12. وفى مدينة الطور العظمى 27 درجة والصغرى 15، مرسى علم العظمى 30 والصغرى 18، الغردقة العظمى 30 والصغرى 16، شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 19، رفح العظمى 29 والصغرى 11، سانت كاترين العظمى 21 والصغرى 5، سيوة العظمى 33 والصغرى 13، المنيا العظمى 30 والصغرى 9، الفيوم العظمى 30 والصغرى 10، رأس سدر العظمى 31 والصغرى 13، أبو سمبل العظمى 32 والصغرى 15، وسط الدلتا العظمى 30 والصغرى 15، أسيوط العظمى 30 والصغرى 10، سوهاج العظمى 31 والصغرى 12، الأقصر العظمى 32 والصغرى 14، أسوان العظمى 33 والصغرى 14، شلاتين العظمى 32 والصغرى 17، حلايب 26 والصغرى 19، الوادى الجديد العظمى 31 والصغرى 11، قنا العظمى 32 والصغرى 14، نويبع العظمى 28 والصغرى 14، السلوم العظمى 30 والصغرى 11.


>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23/3/2016 بجميع محافظات مصر
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